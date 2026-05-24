La RAE aclara si es correcto decir 'toballa' en lugar de 'toalla'

Una sola palabra de uso cotidiano sigue generando confusión entre los hablantes: ¿se dice toalla o toballa? La duda es habitual en el habla coloquial y ha llevado a la Real Academia Española (RAE) a precisar en sus obras de referencia el estatus de ambas formas y su uso en distintos registros.

No es una de esas cuestiones menores del idioma que pasan desapercibidas. En el caso de esta palabra, la variación afecta tanto a la escritura como a la pronunciación, y ha terminado recogida en el Diccionario panhispánico de dudas con matices importantes sobre su corrección.

La forma asentada en el español actual

La Real Academia Española establece que la forma normativa es toalla, definida como la "pieza de tela para secarse el cuerpo". Es la opción que debe emplearse en contextos formales, desde la escritura académica hasta los medios de comunicación o la administración.

El Diccionario panhispánico de dudas añade además que la grafía tohalla es incorrecta y debe evitarse. También recoge pronunciaciones frecuentes en el habla coloquial como [tuáya] o [tuálla], que no se consideran adecuadas en el español culto.

El caso de toballa en el diccionario

La RAE incluye toballa con una marca clara de uso: se trata de una forma antigua, procedente del cruce entre tobaja y toalla, que ha quedado restringida al habla popular.

Aunque puede seguir escuchándose en determinados contextos orales, la Academia la sitúa fuera del registro culto y no la recomienda en textos escritos ni en situaciones formales.