¿'Sanfermines' o 'San Fermines'? La RAE aclara la duda

Cada mes de julio, Pamplona se convierte en escenario de las fiestas de San Fermín, uno de los eventos más reconocidos dentro y fuera de España. Más allá de los encierros o el ambiente festivo, el propio nombre de la celebración sigue generando confusión en su escritura.

El término adecuado para referirse al conjunto festivo es sanfermines, escrito en una sola palabra y en minúscula. Esta es la forma recogida como válida, frente a opciones habituales pero incorrectas como San Fermines, San Fermín en este uso o Sanfermín.

El matiz no es menor: se trata de un nombre común que designa una celebración popular, por lo que no requiere mayúsculas ni separación de palabras.

La denominación oficial sí cambia la escritura

Cuando se utiliza el nombre institucional, la forma correcta es Fiestas de San Fermín. En este caso sí se emplean mayúsculas iniciales, ya que se trata de una denominación propia.

Ambas formas conviven, pero no son intercambiables: una se usa en contextos formales y otra en el lenguaje habitual para referirse al periodo festivo.

Términos de la fiesta que también generan dudas

Otras palabras asociadas a las fiestas siguen la misma lógica. chupinazo, por ejemplo, se escribe en minúscula al ser un nombre común que designa el cohete que inaugura la celebración.

También expresiones tradicionales como Riau riau se mantienen sin guion y con mayúscula únicamente en la primera palabra, según el uso recomendado.

En el caso de los habitantes, tanto pamplonés como pamplonica son formas correctas. Esta última, además, se utiliza popularmente durante las fiestas para referirse a quienes participan en ellas vestidos de blanco y rojo.