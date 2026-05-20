¿Se dice "extrovertido" o "extravertido"? La RAE aclara la duda

Basta cambiar una vocal para abrir un debate lingüístico que muchos no saben que existe. ¿Se dice "extrovertido" o "extravertido"? Aunque la inmensa mayoría de los hablantes opta por la primera forma, ambas están admitidas en español. La diferencia está en cuál recomienda la Real Academia Española (RAE) y por qué.

Una encuesta publicada por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) mostró hasta qué punto el uso cotidiano se inclina por una de las dos opciones. El 88 % de los participantes eligió "extrovertido", frente al 12 % que escribió "extravertido", un resultado que refleja claramente qué término se ha asentado entre los hablantes.

La forma recomendada en registros cultos

Pese a que "extrovertido" domina en el uso diario, las obras de referencia del español prefieren "extravertido", con "a". El motivo está en el origen de la palabra: procede del prefijo latino extra-, que significa "fuera de".

Por esa razón, el Diccionario panhispánico de dudas considera que esta variante se ajusta mejor a la formación etimológica del término. Aun así, reconoce como plenamente válida la versión con "o", muy extendida en la actualidad.

La palabra se utiliza para describir a una persona sociable, comunicativa y abierta a expresar emociones o sentimientos, sin diferencias de significado entre ambas grafías.

Consultas de la semana | ¿Es «extravertido» o «extrovertido»? Las dos opciones son válidas. La forma original es «extravertido», pero hoy se usa más «extrovertido». Más información: https://t.co/lvXaURC8Yn. pic.twitter.com/JnNBpJ3buX — RAE (@RAEinforma) November 17, 2020

El motivo por el que triunfó "extrovertido"

La expansión de "extrovertido" tiene una explicación lingüística. Según el filólogo Leonardo Gómez Torrego, la influencia de su antónimo, "introvertido", acabó empujando a muchos hablantes hacia una forma paralela.

El parecido entre ambos términos hizo que la variante con "o" ganara terreno, primero en la lengua hablada y después en textos escritos, incluidos medios de comunicación. Su uso fue tan frecuente que terminó incorporándose al diccionario académico.

La Real Academia Española incluyó oficialmente "extrovertido" y "extroversión" en 1992, aceptando una evolución del idioma impulsada por el uso generalizado.