La duda que divide a miles de personas: ¿'retintín' o 'rintintín'?

Hablar con retintín es una expresión habitual en español para describir ese tono irónico o con intención de molestar que acompaña ciertas frases. Sin embargo, existe una duda muy extendida entre muchos hablantes: ¿es correcto decir "retintín" o "rintintín"?

La cuestión genera bastante división en el uso cotidiano. En una encuesta lingüística realizada en redes sociales, el 43 % de los participantes aseguró decir "retintín", frente al 57 % que afirmó utilizar "rintintín".

La palabra correcta según la RAE

Pese a lo extendida que está la duda, la Real Academia Española lo deja claro. La única forma recogida en el Diccionario de la lengua española es "retintín".

La RAE define el término como el "tonillo y modo de hablar, por lo común para zaherir a alguien", es decir, ese matiz irónico o cargado de intención que a menudo se usa para molestar o lanzar indirectas.

El diccionario también recoge otro significado relacionado con el eco o sonido persistente de una campana u otro cuerpo sonoro. Además, existe una forma menos utilizada, "retinte", aunque hoy apenas tiene presencia en el lenguaje cotidiano.

Por tanto, expresiones como "me lo dijo con retintín" o "contestó con retintín" son las formas adecuadas desde el punto de vista normativo.

Por qué mucha gente dice "rintintín"

Aunque no está reconocida por la RAE, "rintintín" es una variante muy extendida en el habla popular. Una de las posibles explicaciones está relacionada con Rin Tin Tin, el famoso perro pastor alemán protagonista de una serie estadounidense emitida a mediados del siglo XX.

La similitud sonora podría haber influido en la pronunciación de muchas personas, aunque no es la única razón. También hay hablantes que emplean "rintintín" sin conocer al personaje televisivo, lo que apunta a una evolución oral de la palabra por simple uso.

En algunos casos incluso aparece una tercera variante espontánea: "rentintín", utilizada en determinadas zonas o contextos familiares.