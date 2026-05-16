'Dejar en la estacada' o 'dejar en la estocada': el error que cometes sin darte cuenta

La expresión "dejar en la estacada" es habitual en el español cotidiano para referirse a la acción de abandonar a alguien en un momento complicado o de especial vulnerabilidad. Sin embargo, es frecuente encontrar la variante incorrecta dejar en la "estocada", un error que cambia por completo el sentido original de la locución.

Un origen ligado a los torneos medievales

El término "estacada" hace referencia a los espacios delimitados por estacas donde, en la Edad Media, se celebraban torneos y combates entre caballeros. Estos recintos servían como escenario de las justas y quedaban marcados físicamente por elementos de madera clavados en el suelo.

En ese contexto, "quedarse en la estacada" aludía a ser derrotado y permanecer en ese terreno sin salida ni ayuda. A partir de esa imagen, surgió también la expresión dejar en la "estacada", vinculada a abandonar a alguien en una situación desfavorable o peligrosa.

El error habitual con estocada

La confusión más extendida aparece al sustituir "estacada" por "estocada". Esta última palabra se refiere a un golpe realizado con la punta de un arma blanca, especialmente en el ámbito de la esgrima o la tauromaquia, y no guarda relación con el origen de la expresión.

Por ese motivo, la construcción "dejar en la estocada" no es adecuada cuando se quiere expresar abandono o falta de apoyo en un momento crítico.

Una locución todavía muy viva

El uso de "dejar en la estacada" sigue plenamente vigente en el español actual, tanto en el lenguaje coloquial como en los medios de comunicación. También es correcta la forma quedar en la "estacada", con el sentido de salir mal parado en una situación o proyecto.

Ambas expresiones mantienen su valor figurado original, que ha llegado hasta hoy desde el contexto histórico de los antiguos torneos medievales.