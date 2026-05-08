El misterio de 'de chiripa': la jugada accidental de un juego que cambió el lenguaje

El término "chiripa" se emplea en español para describir un hecho afortunado que ocurre de manera casual, sin planificación ni intención. La expresión "de chiripa" se ha consolidado en el uso cotidiano para referirse a situaciones en las que un resultado positivo se produce por pura suerte.

Su origen etimológico no está completamente definido. La Real Academia Española lo clasifica como un vocablo de procedencia incierta, y no existe consenso entre los especialistas sobre su raíz exacta.

Del billar a la idea de la suerte inesperada

Las primeras referencias documentadas sitúan "chiripa" en el ámbito del billar, donde se utilizaba para describir jugadas afortunadas logradas sin precisión técnica. En este contexto, la palabra hacía referencia a carambolas que, sin ser intencionadas, resultaban favorables para el jugador.

El término ya aparece recogido en el Diccionario de la lengua española de 1832 con ese significado, además de formas derivadas como "chiripear" o "chiripero", todas vinculadas a la idea de acierto fortuito dentro del juego.

Una palabra con origen incierto

Más allá de su uso en el billar, el origen de "chiripa" sigue sin estar claro. Algunas hipótesis apuntan a una posible relación con el concepto de serendipia, entendido como el hallazgo afortunado e inesperado, aunque esta conexión no está confirmada y no existe unanimidad entre los lingüistas.

Con el paso del tiempo, la expresión "de chiripa" ha pasado al lenguaje general para describir cualquier situación en la que algo sale bien por casualidad, sin intervención directa o planificación previa.

En algunos países de América Latina también se utiliza la variante "chiripazo", con un sentido similar pero más enfático.