¿Es correcto decir 'quería una docena de huevos'? La RAE responde

Pedir algo en una tienda con frases como ‘quería una docena de huevos’ o ‘venía a recoger un paquete’ es muy habitual en español. Sin embargo, hay quienes consideran incorrecto ese uso del verbo en pasado, al entender que la acción ocurre en el presente. La Real Academia Española (RAE) explica que esta construcción sí es válida y responde a un uso muy concreto del imperfecto.

Según recoge la Gramática de la lengua española, formas como ‘quería’, ‘venía’ o ‘buscaba’ pueden emplearse como imperfectos de cortesía, un recurso que suaviza peticiones o declaraciones para hacerlas más amables y menos directas.

Por eso, expresiones como ‘quería una barra de pan’ o ‘venía a hacer una consulta’ no implican necesariamente una acción pasada. En realidad, funcionan como una fórmula de cortesía equivalente a decir ‘quiero’ o ‘vengo’, pero con un tono más educado o menos brusco.

La RAE añade que este mismo valor atenuador puede lograrse también con otras formas verbales, como el condicional –‘querría una docena de huevos’– o el imperfecto de subjuntivo –‘quisiera una docena de huevos’. Todas ellas son correctas, aunque cada una aporta un grado distinto de formalidad o distancia.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es correcto el «quería» de «Quería una docena de huevos»? Sí, es adecuada ahí esa forma como imperfecto de cortesía: https://t.co/FJ3sb8sX1K. También se podrían usar «querría» y «quisiera». pic.twitter.com/i9wrtoZiY6 — RAE (@RAEinforma) May 13, 2026

En el habla cotidiana, especialmente en comercios, bares o situaciones de atención al público, el imperfecto de cortesía está plenamente asentado. De ahí que frases como ‘quería pedir cita’ o ‘buscaba este libro’ resulten completamente naturales para la mayoría de hablantes.

Por ello, decir ‘quería una docena de huevos’ no solo es correcto, sino que constituye uno de los usos más extendidos del imperfecto en español coloquial.