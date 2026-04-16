¿Es correcto decir 'el yoga' o 'la yoga'? La RAE aclara la forma recomendada

La Real Academia Española (RAE) ha resuelto una duda habitual entre los hablantes: si debe decirse "el yoga" o "la yoga". La institución ha aclarado que aunque ambas formas se documentan, la opción recomendada es el uso del masculino. Según explica la RAE, lo más general en el conjunto del español es emplear "el yoga", por lo que se considera la forma preferente en el uso estándar.

El término "yoga", de origen sánscrito, se ha incorporado al español como sustantivo y presenta variación en su género gramatical dependiendo del área geográfica. En algunos países, especialmente en determinadas zonas de América, se registra el uso de "la yoga".

Sin embargo, tal y como recoge el Diccionario panhispánico de dudas, el uso mayoritario en el ámbito hispanohablante es el masculino. Por este motivo, la recomendación académica se inclina por esta forma.

Qué recomienda la RAE

La RAE señala que, aunque el femenino no se considera incorrecto en contextos donde está asentado, el empleo de "el yoga" resulta más adecuado en registros generales y formales.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «el yoga» o «la yoga»? Aunque en algunos países se usa «la yoga», es más general y se recomienda el uso de «el yoga». pic.twitter.com/amFJHDb2sw — RAE (@RAEinforma) April 14, 2026

Este criterio responde a la frecuencia de uso y a la necesidad de mantener una referencia común en todo el ámbito hispanohablante, especialmente en medios de comunicación y textos normativos.

El caso de "yoga" se suma a otras dudas frecuentes relacionadas con el género de palabras procedentes de otras lenguas. La adaptación de estos términos al español no siempre fija de manera inmediata su género, lo que puede dar lugar a usos distintos.