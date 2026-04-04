¿'Crayón' o 'creyón'? La RAE resuelve la duda

Decir "crayón" al referirse a los lápices de cera de colores es la forma más habitual en español, aunque en algunos países también se escucha "creyón". ¿Cuál de las dos es realmente correcta según la norma del idioma?

La Real Academia Española (RAE) ha confirmado que "crayón" es la forma recomendada y recogida oficialmente en el diccionario, mientras que "creyón" aparece como variante regional que refleja la pronunciación popular del término francés original, crayon.

En concreto, la elección de "crayón" responde a la norma ortográfica: al ser una palabra aguda terminada en n, lleva tilde en la ó. La variante "creyón", aunque comprensible y frecuente en algunos contextos, no se considera la forma estándar del español y se limita a ciertos países o zonas dialectales.

Tal como explica la RAE, esta diferencia no afecta al significado del término: ambos designan el mismo objeto, barras de cera utilizadas para dibujar o colorear. Sin embargo, usar "crayón" garantiza la corrección formal del idioma en contextos educativos, profesionales o escritos.

#PalabraDelDía | crayón Esta palabra, pronunciada /krayón/, alterna con la forma «creyón», que se usa en algunos países y refleja la pronunciación del término francés original: https://t.co/yLLcWEfXcG. ¿Qué nombre utilizan ustedes para este objeto? pic.twitter.com/FXplHNOp0O — RAE (@RAEinforma) March 26, 2026

Así, "crayón" es la forma normativa y ampliamente aceptada, mientras que "creyón" se mantiene como una alternativa coloquial o regional. La elección dependerá del contexto y del registro que se quiera emplear: más formal y normativo con "crayón", o más local y familiar con "creyón".