¿'Repitió' o 'repetió'? La RAE aclara la forma correcta

Al hablar en pasado del verbo repetir, es habitual encontrar la forma "repetió". La duda aparece en situaciones cotidianas, como cuando alguien cuenta que un profesor volvió a explicar una lección, un alumno dijo otra vez una respuesta. En esos casos, muchos hablantes mantienen la vocal "e" del infinitivo y utilizan esa forma tanto al hablar como al escribir.

Sin embargo, esa forma no es la que recoge la norma académica. La Real Academia Española (RAE) explica que el verbo "repetir" no se conjuga de manera regular en todas sus formas.

La forma correcta

Según indica la RAE, la forma adecuada es "repitió". Esto se debe a que "repetir" es un verbo irregular y presenta un cambio en la vocal de su raíz en determinadas conjugaciones.

En concreto, la "e" pasa a la "i" en algunas formas verbales. Este cambio aparece en la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple, que es precisamente la forma utilizada para hablar de una acción pasada.

La Real Academia Española explica que repetir se conjuga siguiendo el mismo modelo que el verbo pedir. En ese caso ocurre lo mismo: la forma correcta en pasado es "pidió" y no "pedió".