¿'No lo mentes' o 'no lo mientes'? La RAE aclara la duda

Cuando alguien quiere pedir a otra persona que evite mencionar algo, surge una duda habitual: ¿se debe decir ‘no lo mentes’ o ‘no lo mientes’? La respuesta está en la forma en que se conjuga el verbo, y la Real Academia Española (RAE) lo deja claro en su diccionario.

El verbo mentar, que significa nombrar o mencionar algo, es irregular y se conjuga del mismo modo que acertar. Esto significa que las formas cuya raíz es tónica presentan diptongación, es decir, la vocal cambia a ie. Por ese motivo, las formas correctas son miento, mientes, miente, mientan, entre otras.

De ahí que, al pedir a alguien que no mencione algo, la forma adecuada sea ‘no lo mientes’, igual que ocurre con el verbo acertar en frases como ‘no aciertes’.

Un error frecuente

Según explica la RAE, es relativamente común encontrar formas sin diptongación, como ‘mentan’ o ‘mentes’, cuando la sílaba es tónica. Este uso se considera incorrecto y puede deberse al intento de evitar la coincidencia con el verbo mentir, cuyas formas conjugadas también incluyen el diptongo ie.

Sin embargo, la norma académica indica que esa coincidencia no justifica modificar la conjugación del verbo mentar.

Un ejemplo de uso incorrecto sería una frase como "cuando otros candidatos lo mentan, se indigna". En ese caso, la forma correcta sería ‘lo mientan’, siguiendo el mismo patrón de conjugación que acertar.

Un verbo poco frecuente

El verbo mentar no se utiliza con tanta frecuencia en el habla cotidiana como otros sinónimos, como mencionar o nombrar. Aun así, sigue presente en determinadas expresiones, especialmente en contextos coloquiales o literarios.

Por ello, conocer su conjugación correcta ayuda a evitar errores cuando se emplea para pedir que no se mencione un asunto o una palabra concreta.