¿"Tortícolis" o "tortículis"? La RAE resuelve la duda y confirma el error más habitual

La "tortícolis" se define como un espasmo doloroso de los músculos del cuello, de origen inflamatorio o nervioso, que provoca que la cabeza quede torcida e inmóvil. Su correcta escritura es relevante tanto en textos médicos como en la comunicación cotidiana, ya que se trata de un término frecuente en contextos de salud.

Sin embargo, la grafía del término genera confusión. Una encuesta publicada en Instagram por la propia Real Academia Española (RAE) mostró que el 73% de los participantes emplea correctamente "tortícolis", mientras que el 27% restante utiliza la forma "tortículis", que no está reconocida por la RAE ni por los diccionarios médicos. Esto evidencia que, aunque la mayoría conoce la forma oficial, aún existe un porcentaje notable que comete este error.

Según el Diccionario de la lengua española y el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, las formas oficiales son "la tortícolis", "el tortícolis", "la torticolis" y "el torticolis". La palabra admite tanto el femenino como el masculino y puede escribirse con tilde en la "i" (esdrújula) o sin tilde (llana), siendo ambas variantes correctas.

En cambio, las formas "la tortículis", "el tortículis", "la torticulis" y "el torticulis" no deben emplearse. La encuesta confirma que la confusión entre estas variantes persiste, por lo que conviene recordar la grafía académicamente correcta.