¿Texas o Tejas? La grafía y pronunciación que recomienda la norma

En informaciones sobre política, sucesos o deporte en Estados Unidos no es raro encontrar distintas formas para referirse a uno de sus estados más conocidos. A veces aparece escrito con j; en otras ocasiones, con x. También se oyen pronunciaciones diferentes, algunas más próximas al inglés y otras adaptadas al español.

En la prensa pueden leerse frases como "¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Tejas?", "El circuito se sitúa cerca de Austin, Tejas" o "Un juez federal de Tejas ordena liberar al niño de 5 años y a su padre". Estas variantes reflejan una vacilación habitual que afecta tanto a la grafía como a la pronunciación.

La forma preferente en español

El Diccionario panhispánico de dudas establece que la escritura recomendada del nombre de este estado es Texas, con x. Aunque la grafía Tejas también se considera válida, la forma con x es la preferente en el uso actual.

En consecuencia, en los ejemplos citados habría sido preferible optar por "¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas?", "El circuito se sitúa cerca de Austin, Texas" y "Un juez federal de Texas ordena liberar al niño de 5 años y a su padre".

De esta manera, la recomendación busca mantener una pauta uniforme en los textos en español cuando se alude a este territorio estadounidense.

Cómo debe pronunciarse

La misma obra académica precisa que la pronunciación adecuada en español es "Téjas", con sonido de j. No se ajusta a la adaptación tradicional en nuestra lengua articularlo como "Téksas", más cercana a la pronunciación inglesa.

Este criterio responde a la integración del topónimo en el sistema fonético del español, donde la x en este caso representa el sonido velar fricativo sordo.

El gentilicio y otros usos

El gentilicio correspondiente es texano cuando se emplea la grafía con x, y tejano cuando se opta por la variante con j. Ambas formas están recogidas en el Diccionario panhispánico de dudas.

Conviene recordar, además, que cuando el término se refiere al pantalón vaquero, la única grafía adecuada es "tejano", siempre con j.

La norma académica, por tanto, admite más de una posibilidad gráfica, aunque establece una opción preferente y fija la pronunciación adecuada en español.