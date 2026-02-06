Menú
Trasplante, no transplante: la forma correcta según la RAE

La ortografía y el Diccionario solo admiten la grafía con s, pese a que la variante con ns aparece con frecuencia en noticias médicas.

Libertad Digital
Fotografía de un quirófano durante una intervención | Flickr/CC/Banc Imatges Infermeres

La palabra correcta en español es trasplante, escrita con s. La forma transplante, con ns, no está recogida por la Real Academia Española, aunque se encuentra habitualmente en textos informativos y médicos.

En noticias recientes sobre avances sanitarios, como el trasplante de un corazón de cerdo a un humano, es habitual leer titulares con la grafía incorrecta: "Logran el primer transplante de corazón de cerdo a un humano" o "El transplante de médula ósea, una tarea cotidiana". Aunque extendida, esta forma no se ajusta a la norma académica.

Qué establece la RAE

La ortografía de la lengua española y la edición actual del Diccionario de la lengua española solo aceptan la forma trasplante. La institución no recoge transplante como variante válida. Aunque otras palabras con el prefijo trans- sí mantienen la n, en este caso la normativa exige escribir trasplante con s.

El uso adecuado de la palabra es especialmente relevante en textos médicos o científicos, donde la exactitud en la terminología contribuye a la claridad y coherencia de la información.

