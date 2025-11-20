¿"Onda" u "honda"? La confusión que la RAE ayuda a resolver

En redes, chats y hasta en textos formales aparece una duda ortográfica que parece menor, pero que cambia por completo el significado de la frase: ¿se escribe "onda" o "honda"? Aunque suenen igual, ambas palabras existen en español y no significan lo mismo. Por eso, elegir la correcta es clave para evitar errores de interpretación.

La forma "onda" —sin h— se usa para hablar de curvas, vibraciones o movimientos periódicos. Es la que aparece en expresiones como "ondas sonoras", "ondas electromagnéticas" o "una onda en el agua". También funciona en usos coloquiales extendidos en América Latina, como "¿qué onda?".

En cambio, "honda" —con h inicial— tiene otros sentidos. Puede ser el adjetivo que indica profundidad ("la piscina es muy honda") o el nombre del arma antigua usada para lanzar piedras, muy común en textos históricos. Además, "Honda" es la grafía correcta cuando se menciona la marca de motos y automóviles.

Son palabras homófonas: suenan igual, pero se escriben distinto y pertenecen a campos semánticos completamente separados. Ahí está el origen de tantas confusiones.

Ejemplos claros para no fallar:

"El viento provocó una gran onda en el agua."

"El pozo es tan hondo que no se ve el fondo."

"David usó una honda para lanzar la piedra."

La recomendación de los especialistas es sencilla: si hablas de vibraciones, curvas o fenómenos físicos, la forma correcta es "onda". Si te refieres a profundidad, armas antiguas o la marca japonesa, usa "honda".

Una mínima diferencia ortográfica que puede cambiarlo todo: la próxima vez que escribas, revisar esa letra inicial marcará la diferencia. ¿Quieres que prepare titulares cortos para Discover sobre este tema?