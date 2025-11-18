¿Se escribe "a penas" o "apenas"? La RAE lo explica

La duda aparece una y otra vez en mensajes, correos y textos rápidos: ¿se escribe "apenas llegó" o "a penas llegó"? La respuesta correcta, según el uso mayoritario y la norma de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), es clara: la forma adecuada es "apenas", escrita en una sola palabra.

"Apenas" funciona como adverbio y significa "casi no", "solo" o "con dificultad". También puede tener un sentido temporal equivalente a "en cuanto".

Ejemplos:

"Apenas tuve tiempo de contestar".

"Hay apenas dos asientos".

"Apenas llegó, salí".

La variante "a penas" existe, pero es extremadamente infrecuente y solo resulta correcta cuando "penas" funciona como sustantivo con el sentido de castigos o sanciones. Ejemplo adecuado: "se enfrentan a penas de cárcel".

En cualquier otro contexto —especialmente cuando se habla de tiempo, cantidad o dificultad— la opción correcta y recomendada es siempre "apenas".

En resumen: si la frase significa "en cuanto", "casi no" o "solo", la escritura correcta es "apenas llegó".