¿"Bidé" o "bidet"? La RAE aclara la forma correcta

La duda parece simple, pero genera miles de búsquedas y debates lingüísticos cada año: ¿se escribe "bidé" o "bidet"? La respuesta oficial según la Real Academia Española (RAE) es clara: la forma adecuada en español es "bidé", con tilde en la "e".

¿Por qué? Aunque en francés, de donde procede, se escribe "bidet" sin tilde, en español la palabra se adapta a las normas ortográficas y se acentúa por ser una palabra aguda terminada en vocal. Es decir, igual que "café" o "sofá", debe llevar tilde. Su plural, naturalmente, es "bidés", según la RAE.

Consultas de la semana | ¿Es «bidé» o «bidet»? La adaptación asentada en el uso en español es «bidé». Más información: https://t.co/CcQk8UAHYb. pic.twitter.com/wIaYLH10S1 — RAE (@RAEinforma) November 10, 2025

En términos de significado, la RAE define "bidé" como una "pila baja destinada al aseo de las partes íntimas". Aun así, la grafía original "bidet" sigue apareciendo en catálogos, manuales e Internet, sobre todo en tiendas internacionales o diseños importados, lo que alimenta la confusión.

El origen de "bidet" es francés

"Bidet" llegó al español desde el francés, y literalmente significaba "caballito", aludiendo a la postura similar a montar un caballo. Con el tiempo, el término se incorporó al uso cotidiano y se adaptó a la grafía del español, convirtiéndose en "bidé".

La versión sin tilde se considera un extranjerismo crudo: no es incorrecta, pero no es la forma recomendada en contextos formales, tal y como explica la RAE.

En países como Argentina o Chile se usa "bidet"

En países como Argentina o Chile, donde el dispositivo es habitual en los hogares, es frecuente escuchar "bidet" en tono coloquial, aunque el estándar culto favorece "bidé". En España, sobre todo entre generaciones mayores, la forma castellanizada es la más extendida, mientras que la globalización ha reintroducido "bidet" en catálogos y tiendas online.

En regiones donde el bidé es menos común, como parte de México y Centroamérica, ambas formas pueden sonar ajenas, lo que complica aún más su adopción correcta.

Forma recomendada: "bidé"

Variante extranjera: "bidet"

Plural correcto: "bidés"

En resumen, si buscas escribir con corrección y apegarte a la norma académica, la opción indicada es "bidé". La forma sin tilde puede aparecer en publicidad o productos importados, pero no sigue las reglas ortográficas del español.