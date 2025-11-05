¿"Microorganismo" o "microrganismo"? La RAE despeja la duda ortográfica

La pregunta genera confusión entre estudiantes, divulgadores y usuarios de redes: ¿se escribe "microorganismo" o "microrganismo"? La respuesta es clara según la Real Academia Española de la Lengua (RAE): la forma correcta es "microorganismo".

La duda surge por la secuencia de vocales "oo", que algunos hablantes eliminan intuitivamente dando lugar a la grafía "microrganismo". Sin embargo, esta variante se considera incorrecta y no está registrada como forma válida en el uso culto del español, tal y como explica la RAE.

¿Cómo se escriben correctamente los microorganismos?

El término "microorganismo" se utiliza para nombrar a seres vivos de tamaño diminuto que solo pueden observarse mediante un microscopio. Incluye bacterias, hongos unicelulares (como las levaduras), algas y protozoos. Aunque los virus no se consideran organismos vivos, en ocasiones se incluyen dentro del concepto por su escala microscópica y su relación con procesos biológicos.

En cuanto a su significado, la palabra se compone de "micro", que significa "pequeño", y "organismo", es decir, un ser vivo. Según la RAE siguiendo los términos ortográficos, se trata de una palabra llana con la sílaba tónica en "nis" y no lleva tilde por terminar en "s".

La comparación es rotunda:

Forma correcta: "microorganismo"

Forma incorrecta: "microrganismo"

Ejemplos de uso adecuado en contexto informativo y científico:

"Los microorganismos juegan un papel fundamental en los ecosistemas."

"La fermentación ocurre gracias a microorganismos presentes en los alimentos."

Especialistas en divulgación recuerdan que el respeto a la norma lingüística no solo asegura precisión, sino que también contribuye a una comunicación científica rigurosa y accesible. Mantener la grafía correcta es clave para evitar errores terminológicos en publicaciones académicas, textos periodísticos y materiales educativos.

Así, la recomendación es inequívoca: escribir siempre "microorganismo", conservando sus dos vocales contiguas y sin tilde. Un detalle pequeño, pero importante para quienes buscan escribir con propiedad y claridad en el ámbito científico y divulgativo. ¿"Microorganismo" o "microrganismo"? La lengua española no deja lugar a dudas.