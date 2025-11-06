¿"Aparte" o "a parte"? La RAE aclara su uso

La duda aparece una y otra vez en textos, conversaciones y redes sociales: ¿se escribe "aparte" o "a parte"? Según la norma académica del español, recogida por la Real Academia Española (RAE), ambas formas existen, pero su uso depende del contexto y significado.

La palabra "aparte", escrita en una sola pieza, se emplea cuando significa "en otro lugar" o "por separado". También forma parte de locuciones habituales y expresiones fijas: "caso aparte", "bromas aparte" o "aparte de". Además, puede funcionar como sustantivo o adjetivo para referirse a algo distinto o singular, según la RAE.

Ejemplos:

"Ponlo aparte".

"Aparte de eso, está bien".

"Es un caso aparte".

"Cervantes merece una mención aparte".

"A parte", escrita en dos palabras, corresponde a la preposición

En cambio, la secuencia "a parte", escrita en dos palabras, corresponde a la preposición "a" seguida del sustantivo "parte". Esta forma es adecuada cuando puede sustituirse por "a una parte", y la oración mantiene su significado, tal y como explica la RAE.

Ejemplo:

"Afectó a parte de la población".

Este criterio práctico facilita evitar errores: si es posible introducir un determinante como "una" delante de "parte", la opción correcta es "a parte". En caso contrario, se escribe "aparte".

Especialistas en lengua recuerdan que dominar estas distinciones fortalece la precisión lingüística y evita confusiones en la comunicación escrita. En un contexto donde la rapidez digital favorece descuidos, conocer la norma sigue siendo una herramienta esencial para escribir con claridad.

En definitiva, "aparte" y "a parte" conviven en español, pero cada una ocupa su lugar. Y, como siempre, la recomendación es detenerse un segundo, revisar el sentido y elegir la forma que corresponda.