¿"Contratacar" o "contraatacar"?: La forma correcta según la RAE

En español, incluso las palabras parecen librar sus propias guerras. Y en esta, la Real Academia Española (RAE) ya ha dado su veredicto: las formas "contratacar" y "contraatacar" son correctas, pero la preferida en el uso actual es "contratacar", simplificada, sin doble vocal.

La razón es ortográfica, según la RAE. Cuando un prefijo termina en vocal y la palabra a la que se une comienza por esa misma vocal, la norma general indica que la vocal debe fusionarse. Así ocurre en términos como "contrarreforma", "sobreestimación" o, justamente, "contratacar". Es decir, la lengua, y sus hablantes, tienden a la economía: menos letras, misma fuerza semántica.

Con doble "a", "contraatacar", sigue siendo válida

La opción con doble "a", "contraatacar", sigue siendo válida y aparece tradicionalmente en textos militares o históricos; sin embargo, la recomendación académica y el uso cotidiano han decantado por la forma simplificada. En otras palabras, si en un titular deportivo leemos "El equipo logró contratacar y cambiar el marcador", la elección es impecable.

#RAEconsultas Son preferibles las grafías simplificadas CONTRATACAR y CONTRATAQUE a «contraatacar» y «contraataque». http://t.co/R5pDoNZbA0. — RAE (@RAEinforma) March 13, 2013

"Contraatacar" no desaparece, algunos escritores la emplean para enfatizar o mantener un estilo más clásico, pero la tendencia es clara: el español avanza hacia formas más limpias y naturales. Al final, en esta batalla ortográfica, la victoria se la lleva "contratacar", sin necesidad de refuerzos vocálicos.