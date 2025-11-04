¿Es correcto decir "a cada segundo"? La RAE aclara el uso de esta expresión

En el español cotidiano, algunas expresiones generan duda por su frecuencia o por sonar poco habituales. Una de ellas es "a cada segundo". ¿Es realmente correcta esta construcción para indicar reiteración o continuidad? Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la respuesta es sí: la expresión es válida y se ajusta al patrón ya consolidado de "a cada momento" o "a cada paso".

Según el criterio de la RAE, "a cada segundo" puede emplearse para transmitir la idea de algo constante o muy frecuente. Es habitual en contextos coloquiales e incluso literarios, donde intensifica la percepción de continuidad. Ejemplo: "Lo vigilaba a cada segundo", en referencia a una acción repetida sin descanso.

¿Es correcto decir "a cada segundo"?

Si bien en la lengua común predominan alternativas como "cada segundo" o "cada vez que", el giro con preposición se considera adecuado y comprensible, especialmente cuando se busca dar énfasis, tal y como explica la RAE. Así, frases como "Te iré informando a cada segundo" funcionan en registros expresivos o hiperbólicos.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es válida la expresión «a cada segundo»? Sí, es una expresión adecuada que parece estar formada a partir de la pauta de «a cada momento» ‘a cada paso, con frecuencia, continuamente’. pic.twitter.com/Nsbei7kuzu — RAE (@RAEinforma) November 3, 2025

En contextos formales, la RAE recomienda optar por opciones más neutras, pero el uso de "a cada segundo" no se considera incorrecto ni impropio. La construcción, respaldada por el modelo de expresiones similares del español general, encuentra su lugar cuando se pretende recalcar insistencia, frecuencia o urgencia en la acción.