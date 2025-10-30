¿Se escribe "antiinflamatorio" o "antinflamatorio"?: La RAE aclara si lleva una o dos "i"

La duda es habitual y aparece cada vez que discutimos sobre medicamentos, golpes o dolores: ¿la crema es "antiinflamatoria" o "antinflamatoria"? Ambas formas están documentadas y son válidas en español, pero no tienen el mismo grado de recomendación académica.

La RAE y la FundéuRAE se inclinan claramente por "antiinflamatorio", con doble "i", como la forma más extendida y preferible. La razón es sencilla: el prefijo "anti-" se une al adjetivo "inflamatorio" sin necesidad de eliminar la vocal, aunque al hablar suela sonar como si hubiera solo una "i".

"Antiinflamatorio" o "antinflamatorio": La forma recomendada y por qué:

La variante "antinflamatorio", sin embargo, también es aceptada y aparece en el uso, pero es menos habitual y tiene un carácter más secundario, según la RAE.

Consulta de la semana | ¿Se escribe «antiinflamatorio» o «antinflamatorio»? Las dos opciones son válidas. Aun así, en casos como este se prefiere simplificar la doble vocal si, como aquí, la pronunciación simplificada es general en el habla y no se crean problemas de ambigüedad. pic.twitter.com/xZItLe0nHS — RAE (@RAEinforma) July 6, 2020

Ejemplos naturales del uso recomendado:

"Me recetaron un antiinflamatorio para la tendinitis."

"Este gel antiinflamatorio actúa en minutos."

"Los deportistas suelen usar cremas antiinflamatorias tras un esfuerzo intenso."

En resumen: puedes usar ambas formas, pero si buscas ajustarte a la norma general y a la recomendación lingüística mayoritaria, la opción más segura es "antiinflamatorio".