¿Se escribe "antiinflamatorio" o "antinflamatorio"?: La RAE aclara si lleva una o dos "i"

Aunque el uso generalizado prefiere la doble ‘i’, la RAE confirma que ‘antinflamatorio’ es también una forma correcta, aunque secundaria.

Medicamentos | Pixabay/CC/stevepb

La duda es habitual y aparece cada vez que discutimos sobre medicamentos, golpes o dolores: ¿la crema es "antiinflamatoria" o "antinflamatoria"? Ambas formas están documentadas y son válidas en español, pero no tienen el mismo grado de recomendación académica.

La RAE y la FundéuRAE se inclinan claramente por "antiinflamatorio", con doble "i", como la forma más extendida y preferible. La razón es sencilla: el prefijo "anti-" se une al adjetivo "inflamatorio" sin necesidad de eliminar la vocal, aunque al hablar suela sonar como si hubiera solo una "i".

"Antiinflamatorio" o "antinflamatorio": La forma recomendada y por qué:

La variante "antinflamatorio", sin embargo, también es aceptada y aparece en el uso, pero es menos habitual y tiene un carácter más secundario, según la RAE.

Ejemplos naturales del uso recomendado:

  • "Me recetaron un antiinflamatorio para la tendinitis."

  • "Este gel antiinflamatorio actúa en minutos."

  • "Los deportistas suelen usar cremas antiinflamatorias tras un esfuerzo intenso."

En resumen: puedes usar ambas formas, pero si buscas ajustarte a la norma general y a la recomendación lingüística mayoritaria, la opción más segura es "antiinflamatorio".

