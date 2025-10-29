¿Se puede decir "hace aire" cuando hace viento? La sorprendente respuesta de la RAE

Una escena cotidiana: sales a la calle, notas la brisa y dices "hace aire". ¿Es correcto? Sí. Aunque a muchos les suene extraño o "poco fino", la Real Academia Española confirma que usar "aire" como sinónimo de "viento" es válido.

La RAE lo recoge literalmente: una de las acepciones de "aire" es "viento". Y no es nuevo. La expresión aparece incluso en la literatura hispanoamericana. Ahí está Juan Rulfo: "Hacía aire y estaba nublado", escribió en El Llano en llamas.

¿Se dice "hace aire" cuando sopla el viento?

Eso sí, hay matices. En contextos formales —como un parte meteorológico— suele preferirse "hace viento". Pero en conversaciones diarias, de barrio, de campo o de terraza de verano, "hace aire" es perfectamente legítimo y natural.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se puede decir «hace aire» cuando hace viento? Sí, en ese contexto es válido usar «aire», pues una de las acepciones de esa voz es, precisamente, ‘viento’ (https://t.co/JFOvvcE8r5): «Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado» (Juan Rulfo). pic.twitter.com/BwV5agvy9S — RAE (@RAEinforma) October 28, 2025

Ejemplos:

"No salgas sin chaqueta, hoy hace aire."

"¿Cerramos la ventana? Hace mucho aire."

Al final, la lengua vive en la calle y en los libros. Y, como recuerda la RAE, decir "hace aire" no es un error, sino otra manera —tan correcta como la clásica— de nombrar lo que mueve las hojas de los árboles y despeina el flequillo.