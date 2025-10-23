Menú

¿"El calor" o "la calor"? La RAE explica cuál es la forma correcta

Aunque "el" es lo culto, la RAE valida "la" para un ambiente sofocante en ciertas zonas, uso arcaico con matiz expresivo.

GRANADA, 18/09/2025.- Una mujer se refresca en una fuente en el centro de Granada, este jueves en el que Andalucía está en aviso por calor en zonas de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde se alcanzarán hasta 39 grados en puntos como la campiña cordobesa y sevillana, cuenca del Genil (Granada) o el valle del Guadalquivir en Jaén. EFE/Miguel Ángel Molina | EFE

El eterno debate de cada verano: ¿se dice "el calor" o "la calor"? La Real Academia Española (RAE) zanja la duda y aclara que ambas formas son correctas, aunque solo una se considera estándar en el español general.

Según la RAE, "calor" es un sustantivo masculino, por lo que la forma recomendada en la lengua culta es "el calor". Así se usa en la mayoría de los países hispanohablantes y en contextos formales o escritos: "El calor de agosto se hace insoportable", "No soporto el calor del desierto" o "El calor sofocante llenaba la habitación".

¿"El calor" o "la calor"?

Sin embargo, "la calor" no es un error. Se trata de una forma arcaica que pervive en varias regiones de España —como Andalucía, Extremadura o Murcia— y también en partes de América Latina. En esas zonas, "la calor" se usa con total naturalidad y, a veces, con un matiz expresivo: se asocia a un calor más intenso o bochornoso. Ejemplos comunes serían "¡Qué mala es la calor de este verano!" o "Con esta calor no se puede ni dormir".

El uso femenino tiene raíces históricas: en el español medieval y clásico, "calor" podía ser tanto masculino como femenino. Con el paso de los siglos, el masculino se consolidó como la forma culta, mientras que el femenino quedó relegado al habla popular o regional.

En resumen, "el calor" es la forma estándar que conviene emplear en contextos formales, pero "la calor" sigue viva en el lenguaje cotidiano de muchas zonas hispanas. Ambas son válidas, aunque no siempre intercambiables: en una carta oficial, se recomienda "el calor"; en una conversación veraniega andaluza, "la calor" sigue siendo la reina del verano.

