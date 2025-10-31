¿"Prever" o "preveer"? La duda que resuelve la RAE

Una de esas consultas que reaparecen cada cierto tiempo en redes, chats de trabajo y hasta en correos oficiales vuelve a escena: ¿se escribe "prever" o "preever"? Y la respuesta, según recuerda la RAE, es clara: la única forma correcta es "prever" sin doble "e".

El origen de la confusión suele estar en verbos como "proveer", que sí llevan dos vocales seguidas. Pero en este caso no hay debate: "prever" se forma a partir de "ver" y, por lo tanto, se conjuga igual.

Eso significa que lo correcto es escribir "prevé", "previó" o "previendo", y no variantes como "prevee" o "preveyendo".

Fuentes académicas insisten en que estas formas erróneas se cuelan incluso en documentos formales, pese a que la norma es sencilla.

Para muestra, algunos usos reales correctamente redactados:

"Nadie podía prever que la situación cambiaría tan rápido".

"El Gobierno prevé aprobar la medida antes de verano".

"Los organizadores ya tienen previstas salas adicionales por si hay más asistencia".

En definitiva, si quieres anticiparte y evitar errores, recuerda: "prever" se escribe y se conjuga como "ver".