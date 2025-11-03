Menú

¿Cuál es la abreviatura correcta de "señor"? La RAE despeja la duda

La Academia zanja la cuestión: la grafía oficial del vocativo masculino es "Sr.", con mayúscula y punto. También aplica a "Sra." y "Srta.".

La Academia zanja la cuestión: la grafía oficial del vocativo masculino es "Sr.", con mayúscula y punto. También aplica a "Sra." y "Srta.".
Pixabay/CC/Andrys

En documentación oficial, cartas y correos formales, la forma recomendada para abreviar "señor" es "Sr.", con S mayúscula y punto abreviativo. Para el femenino, "Sra." ("señora") y "Srta." ("señorita"); en plural, "Sres.", "Sras."y "Srtas.", según la Real Academia española de la Lengua (RAE)

En uso real, la RAE coincide que se escribe con punto y con espacio antes del nombre o apellido. Ejemplos: ..."Sr. García"..., ..."Sra. López"..., ..."Sres. Martínez y Ruiz".... Si la abreviatura cierra la oración, no se añade un segundo punto: ..."Le atendió el Sr. Pérez."...

Relacionado

Claves rápidas para no fallar:

  • "Sr."... para "señor"; plural ..."Sres."

  • "Sra."... para "señora"; plural ..."Sras."

  • "Srta."... para "señorita"; plural ..."Srtas."

  • Mayúscula inicial por tratarse de tratamientos, y espacio antes del nombre: ..."Sr. Juan Pérez"... o ..."el Sr. Pérez"

  • Evite grafías sin punto o en minúscula en textos formales: no ..."sr"... ni ..."sr"... sin punto.

En correspondencia y encabezados, el criterio es el mismo: ..."Sr. Director"..., ..."Sra. Presidenta"... o ..."Sres. miembros del jurado".... En todos los casos, la abreviatura mantiene el punto abreviativo y la mayúscula conforme al uso culto del español.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida