¿Cuál es la abreviatura correcta de "señor"? La RAE despeja la duda

En documentación oficial, cartas y correos formales, la forma recomendada para abreviar "señor" es "Sr.", con S mayúscula y punto abreviativo. Para el femenino, "Sra." ("señora") y "Srta." ("señorita"); en plural, "Sres.", "Sras."y "Srtas.", según la Real Academia española de la Lengua (RAE)

En uso real, la RAE coincide que se escribe con punto y con espacio antes del nombre o apellido. Ejemplos: ..."Sr. García"..., ..."Sra. López"..., ..."Sres. Martínez y Ruiz".... Si la abreviatura cierra la oración, no se añade un segundo punto: ..."Le atendió el Sr. Pérez."...

Claves rápidas para no fallar:

"Sr."... para "señor"; plural ..."Sres."

"Sra."... para "señora"; plural ..."Sras."

"Srta."... para "señorita"; plural ..."Srtas."

Mayúscula inicial por tratarse de tratamientos , y espacio antes del nombre: ..."Sr. Juan Pérez"... o ..."el Sr. Pérez"

Evite grafías sin punto o en minúscula en textos formales: no ..."sr"... ni ..."sr"... sin punto.

En correspondencia y encabezados, el criterio es el mismo: ..."Sr. Director"..., ..."Sra. Presidenta"... o ..."Sres. miembros del jurado".... En todos los casos, la abreviatura mantiene el punto abreviativo y la mayúscula conforme al uso culto del español.