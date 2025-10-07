Menú

¿Cómo se escribe la abreviatura de la hora?: La RAE aclara cómo debe escribirse correctamente

La RAE revela que la hora tiene un símbolo ('h'), no abreviatura. Se escribe en minúscula, sin punto ni plural.

Aunque parece una duda menor, es una de las más frecuentes en documentos, correos y publicaciones: ¿cómo se escribe la abreviatura de las horas? ¿Se pone punto, plural o se deja un espacio? La Real Academia Española (RAE) lo explica con claridad: la hora no tiene abreviatura, sino símbolo, y ese símbolo es "h".

Esto significa que la forma correcta de escribirlo es sin punto final y sin plural, ya que los símbolos, a diferencia de las abreviaturas, no cambian en número. Por tanto, deben evitarse expresiones como "10 hrs.", "10 hr." o "10hs". La única forma adecuada es "10 h".

La RAE explica por qué "h" no lleva punto ni plural

Además, la RAE y el Sistema Internacional de Unidades (SI) establecen que siempre debe dejarse un espacio entre la cifra y la letra "h", tal como se hace con otros símbolos de medida: "5 km", "20 °C", "17:00 h". Es incorrecto escribir "10h" sin separación.

Otro punto clave: la "h" siempre debe escribirse en minúscula y sin punto, incluso cuando aparezca al final de una frase. Su uso es opcional en el formato de 24 horas, pero recomendable cuando se quiere dejar claro que el número indica una hora y no otra magnitud.

Ejemplos correctos:

  • El tren sale a las 17:30 h.

  • El medicamento hace efecto a las 48 h de la ingesta.

  • El vuelo despega a las 6:00 h y aterriza a las 9:45 h.

Formas incorrectas:

  • 10 hrs.

  • 10 hr.

  • 10h.

En resumen, el símbolo "h" no lleva punto ni plural, y debe ir separado de la cifra. Una norma sencilla que muchos olvidan, pero que marca la diferencia entre un texto descuidado y uno correctamente escrito. Porque hasta para mirar el reloj… la ortografía cuenta.

