¿Se puede decir "más mayor"? La RAE despeja la duda

La expresión "más mayor" divide a hablantes y gramáticos: unos la ven redundante y otros la defienden como válida en ciertos contextos. Pero ¿qué dice realmente la norma?
El Diccionario panhispánico de dudas recoge que no siempre es incorrecta. La forma se considera errónea cuando mayor funciona como comparativo, ya que añadir más resulta pleonástico. Ejemplo: "Mi hermano es mayor que tú", nunca "más mayor que tú".
Así se usa "más mayor" de forma correcta en español
Sin embargo, la situación cambia cuando mayor no tiene valor comparativo. En este caso, puede equivaler a "de no poca edad", "adulto" o "de edad avanzada". En tales contextos, "más mayor" se vuelve aceptable. Ejemplos correctos son: "Cuando sea más mayor, podré trabajar" o "La encontré más mayor, cansada, casi una anciana".
Más mayor puede usarse, pero solo cuando mayor no está marcando comparación directa, sino describiendo la edad o el crecimiento.