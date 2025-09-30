¿Se escribe "en un pis pas" o "en un pispás"? Solo una es correcta

En el lenguaje coloquial español hay expresiones que usamos sin pararnos a pensar cómo se escriben. Una de ellas es "en un pis pas", tan común en la calle como en la literatura popular. Pero, ¿es correcto escribirla así?

El Diccionario de la lengua española (DLE) recoge dos formas: "en un pispás", con tilde en la última sílaba por ser palabra aguda terminada en s, y "en un pis pas". Aunque ambas son válidas, la preferencia la tiene "en un pispás", que es la grafía recomendada por la RAE.

Todas ellas significan lo mismo: "en un pis pas" o "en un pispás"

Además, existe otra variante: "en un pis-pas", con guion, aceptada también en textos informales. Todas ellas significan lo mismo: hacer algo de forma rápida o inmediata.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se escribe «en un pis pas» o «en un «pispás»? El «DLE» (https://t.co/p9ZrKIURYi) recoge «en un pispás» (que lleva tilde por ser voz aguda terminada en «s») y «en un pis pas», con preferencia por la primera variante. pic.twitter.com/ICz2BZeMOu — RAE (@RAEinforma) September 29, 2025

Ejemplos de uso no faltan: "Resolví el problema en un pispás", "Arregló la bici en un pis pas" o "Lo solucionamos en un pis-pas".

Lo curioso es que la forma más recomendada, "en un pispás", es la menos usada en la conversación cotidiana, donde "pis pas" parece imponerse. Sin embargo, al escribir, la RAE aconseja optar por la versión con tilde.

En definitiva, las tres opciones conviven en el español actual, pero la forma "en un pispás" es la que tiene el respaldo oficial.