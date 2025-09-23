¿"La acrópolis" o "el acrópolis"? La respuesta de la RAE

La Real Academia Española (RAE) despeja la duda: lo correcto es decir "la acrópolis". El término, de origen griego, es femenino porque comparte la misma raíz que "polis", que significa ‘ciudad’.

En consecuencia, la forma "el acrópolis" es incorrecta. La confusión se debe a que algunas palabras femeninas que comienzan con "a" tónica, como "agua" o "águila", utilizan el artículo masculino para evitar la cacofonía. Pero en "acrópolis" la "a" inicial no es tónica, lo que hace innecesario el cambio, según explica la RAE .

La acrópolis es femenina: así debe usarse según la RAE

"La acrópolis de Atenas" es quizá el ejemplo más célebre. Situada en lo alto de la capital griega, alberga monumentos icónicos como el Partenón y está declarada Patrimonio de la Humanidad. En textos históricos, turísticos o periodísticos, la norma es clara: siempre debe escribirse en femenino.

Consulta de la semana | ¿Cómo es?, ¿«la acrópolis» o «el acrópolis»? «Acrópolis» es un nombre femenino, igual que «polis», por lo que se debe decir «la acrópolis». No se utiliza «el» como en «el agua» porque aquí la «a» inicial no es tónica (igual que en «la almohada», por… pic.twitter.com/q16od5F5uz — RAE (@RAEinforma) September 21, 2025

Así, expresiones como "la acrópolis guarda los restos de una civilización milenaria" son las adecuadas. La RAE lo recuerda: "la acrópolis", nunca "el acrópolis".