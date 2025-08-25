¿"Seguro que" o "seguro de que"? La RAE aclara qué forma es correcta y cuál debes evitar

Es habitual oír frases como "Estoy seguro que llegará" o "Estoy seguro de que aprobaré". Aunque ambas se utilizan, no significan que sean igual de correctas. La Real Academia Española (RAE) zanja la cuestión: hay una forma adecuada y otra que conviene evitar.

En su cuenta oficial, la institución lingüística responde a esta duda con precisión: "La opción adecuada es ‘estar seguro de que’. Igual que se usa ‘de’ en ‘Estoy seguro de eso’, se debe emplear en ‘Estoy seguro de que vendrá’, por ejemplo. Prescindir de la preposición en este caso es incurrir en el llamado queísmo", explica la academia.

¿Qué es el queísmo y por qué se considera incorrecto?

El queísmo es un fenómeno gramatical en el que se suprime incorrectamente una preposición que debería aparecer antes de la conjunción que. En este caso, al decir "Estoy seguro que…", se elimina la preposición de, que es obligatoria con el adjetivo seguro cuando introduce una oración subordinada.

Por tanto, al omitir la preposición, se incurre en una incorrección gramatical, incluso si la frase resulta comprensible.

La construcción gramatical correcta sigue la misma lógica que en frases como:

Estoy seguro de eso.

Estoy seguro de tu decisión.

Estoy seguro de que lo lograrás.

En todos estos casos, la preposición de introduce el complemento del adjetivo seguro. Omitirla altera la estructura gramatical aceptada por la norma culta del español.

Una forma coloquial, pero inadecuada

Es cierto que "seguro que" se oye con frecuencia, sobre todo en el habla cotidiana o en contextos informales. Esta expansión del queísmo es común en la lengua hablada, pero la RAE no lo considera correcto desde el punto de vista normativo.

Usar "seguro que" en lugar de "seguro de que" es una licencia del lenguaje coloquial, pero debe evitarse en la escritura formal o cuidada.