Menú

¿Se escribe "folclore" o "folklore"? La RAE lo aclara

Según explica la RAE, lo correcto es escribir "folclore", aunque también se aceptan "folklore" y "folclor".

Según explica la RAE, lo correcto es escribir "folclore", aunque también se aceptan "folklore" y "folclor".
Folclore GallegoPequeña fiesta en el barrio | Flickr/CC/jl.cernadas

La eterna duda sobre cómo escribir la palabra que nombra las tradiciones populares vuelve a escena. ¿Con "c" o con "k"? Según la Real Academia Española (RAE), la forma más recomendable es "folclore", adaptación al español del término inglés "folklore".

Según la RAE, no es la única posibilidad ya que también se aceptan "folklore", que conserva la grafía original con "k", y "folclor", más extendida en países de América Latina como Colombia, México o Chile. Incluso existe "folklor", aunque su uso es mucho menos frecuente.

Términos como "folclórico" y "folclorista"

La RAE recuerda que, para mantener coherencia y favorecer la adaptación al sistema ortográfico del español, la opción preferente sigue siendo "folclore". De esta voz derivan, además, términos como "folclórico" y "folclorista".

Ejemplos sobran: "El flamenco es parte esencial del folclore andaluz", o "El carnaval de Barranquilla es Patrimonio Cultural de la Humanidad por su folclor". Ambas frases serían correctas con cualquiera de las formas reconocidas, aunque la RAE insiste en que "folclore" es la mejor opción.

Relacionado

En conclusión:.. todas las variantes son válidas, pero la recomendación oficial es clara: si quieres escribirlo de la forma más correcta y común, elige "folclore".

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida