¿Cuál es el plural de "régimen" según la RAE?

El plural de "régimen" es una de esas cuestiones que suele generar inseguridad al escribir. La forma correcta, según la norma académica, es "regímenes". La clave está en que este plural presenta un fenómeno poco frecuente en español: el desplazamiento del acento. Mientras que en singular la palabra es llana ("régimen"), en plural pasa a ser esdrújula ("regímenes").

Este detalle fonético no es anecdótico, ya que modifica la sílaba tónica de la palabra y obliga a usar la tilde en una vocal diferente. En la práctica, la alternancia se observa en frases como: "El nuevo régimen implementó nuevas leyes" frente a "Los nuevos regímenes de gobierno causaron controversia".

Otros sustantivos que siguen un patrón similar

Según explica la Real Academia Española (RAE), el caso de "régimen" no es único en nuestro idioma. Existen otros sustantivos que siguen un patrón similar y que también trasladan el acento en plural. Entre los más conocidos están "carácter", cuyo plural es "caracteres", y "espécimen", que en plural se convierte en "especímenes".

Consultas de la semana | ¿Cuál es el plural de «régimen»? Su plural es «regímenes». Como se ve, es un plural especial, pues presenta cambio de lugar del acento: de la primera «e» a la «i». Otros casos similares son «espécimen» (plural «especímenes») y «carácter» (plural… pic.twitter.com/pFMiqT1gve — RAE (@RAEinforma) September 14, 2025

Estos ejemplos muestran cómo la lengua española, pese a regirse por normas generales de acentuación y formación del plural, conserva excepciones que forman parte de su riqueza y complejidad. Saberlas distinguir es fundamental no solo para escribir correctamente, sino también para comprender por qué algunas formas, aunque parezcan extrañas a primera vista, son las únicas aceptadas por la norma culta.

La RAE recuerda que "regímenes" es el plural correcto y que cualquier otra forma debe considerarse incorrecta en el uso escrito.