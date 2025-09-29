¿Es correcto decir "lagaña" en vez de "legaña"? La respuesta de la RAE te sorprenderá

La Real Academia Española (RAE) ha resuelto una de esas preguntas que generan debate en la vida cotidiana: ¿es correcto decir "lagaña" en vez de "legaña"? La respuesta es clara: en el español general actual se prefiere la forma "legaña", aunque "lagaña" no es un error, sino una variante plenamente válida en algunos países de América Latina.

Según la RAE, "legaña" es la forma asentada en la norma culta y la más común en España. Sin embargo, en países como México, Honduras o Colombia, "lagaña" es la única palabra que se usa de manera habitual. La convivencia de ambas formas se debe a la evolución histórica de la lengua y a la variedad de registros del español.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es válido el uso de «lagaña» en lugar de «legaña»? En el español general actual se prefiere «legaña», que convive con «lagaña» en el español americano, siendo esta última la única forma usada en algunos países. pic.twitter.com/x9wwWrzEe4 — RAE (@RAEinforma) September 25, 2025

"Legaña" y "lagaña", la RAE subraya que ambas son correctas

No es la primera vez que un término presenta doble forma. Lo mismo ocurre con "almóndiga" y "albóndiga", o con "asina" y "así", aunque en esos casos la RAE sí establece una preferencia más marcada. En el caso de "legaña" y "lagaña", la institución subraya que ambas son correctas, si bien aconseja usar la primera en contextos formales.

Ejemplo en uso:

En España lo habitual es escuchar frases como "Me quité una legaña del ojo".

En gran parte de América, en cambio, es común: "Desperté con una lagaña en el párpado".

En definitiva, la recomendación de la RAE es sencilla: usar "legaña" en contextos formales, pero respetar y reconocer "lagaña" como parte legítima de la riqueza del español.