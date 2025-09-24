¿"Postventa", "posventa" o "post venta"? La RAE ayuda a elegir la correcta

En el español actual, los prefijos como "pos(t)-" deben unirse directamente a la palabra que acompañan, sin dejar espacio intermedio. Por ello, la forma correcta es escribir "posventa" o "postventa", y nunca "post venta".

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) explica que la variante más recomendable es "posventa", ya que refleja de manera más fiel la pronunciación común entre los hispanohablantes. De hecho, esta es la forma que aparece preferida en los manuales de ortografía, especialmente en expresiones de uso frecuente como "servicio posventa" o "atención posventa".

Postventa, aceptada pero menos natural

Aunque "postventa" también se considera válida y sigue apareciendo en textos comerciales o administrativos, los lingüistas señalan que su uso es menos natural. La escritura con espacio ("post venta") está desaconsejada, pues rompe la norma ortográfica que rige para los prefijos en español.

#ConsultasDeLaSemana | ¿«Postventa», «posventa» o «post venta»? Los prefijos como «pos(t)-» se unen directamente a la base léxica a la que preceden: «posventa», «postventa». Además, se prefiere «posventa» porque refleja mejor la pronunciación habitual. pic.twitter.com/UvCXLZVlXa — RAE (@RAEinforma) September 23, 2025

En resumen, tanto "posventa" como "postventa" son correctas, pero la primera es la forma más ajustada al sistema gráfico de la lengua.