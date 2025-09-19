¿Cómo se llama el día anterior a ayer? La RAE aclara las tres formas aceptadas

El español guarda más de una sorpresa cuando hablamos del tiempo. La duda sobre cómo nombrar el día anterior a ayer sigue viva en las conversaciones cotidianas. Según la Real Academia Española (RAE), hay tres opciones correctas: "anteayer", "antes de ayer" y "antier".

La forma más recomendada es "anteayer", por su brevedad y su uso mayoritario en el ámbito hispano. Sin embargo, "antes de ayer" también se considera válida y es frecuente en el habla de distintos países. Por su parte, "antier" es una variante muy usada en México, Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica, aunque en España se percibe como rural o popular.

Consultas de la semana | ¿Cómo se llama el día anterior a ayer? Se pueden usar las formas «anteayer», «antes de ayer» o «antier», propia de ciertas zonas de América. Más información: https://t.co/TKZOBu8E0x. pic.twitter.com/mdv4RwmWH0 — RAE (@RAEinforma) September 18, 2025

La tradición y la geografía juegan un papel importante: mientras en Madrid alguien diría "llegué anteayer de viaje", en Ciudad de México resultaría más natural escuchar "llegué antier". Lo que sí desaconseja la RAE son formas como "antiayer" o "antiyer", que no forman parte de la norma culta.

Así, la elección depende del contexto y de la región, aunque los académicos insisten: la forma preferida en la lengua escrita y culta es "anteayer".