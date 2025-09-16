Menú

¿Al final de la cita el punto va dentro o fuera de las comillas? La RAE lo explica

La RAE lo deja claro: cuando una cita cierra un enunciado, el punto se coloca después de las comillas de cierre, nunca dentro de ellas

Una de las dudas más frecuentes al escribir surge al combinar citas textuales con signos de puntuación. ¿El punto va dentro o fuera de las comillas? La Real Academia Española (RAE) ha aclarado la norma y despejado cualquier confusión.

En la escritura española, el uso del punto junto con otros signos como comillas, paréntesis o rayas genera dudas frecuentes. La norma es sencilla: "El punto final siempre se escribe tras el signo de cierre".

La RAE establece que, si una cita coincide con el final de un enunciado, el punto debe escribirse tras las comillas de cierre. Colocarlo dentro se considera incorrecto, salvo que el propio texto citado ya incluya ese signo. Así, se debe escribir:

  • Correcto: Según Enrique Maldonado, "no hay razones para convocar elecciones anticipadas".

  • Incorrecto: Según Enrique Maldonado, "no hay razones para convocar elecciones anticipadas.".

Paréntesis o corchetes

Lo mismo ocurre con los paréntesis o corchetes: "El punto va fuera, tras el signo de cierre". Por ejemplo:

  • Correcto: (Creo que estaba muy enfadada. No me extraña).

  • Incorrecto: (Creo que estaba muy enfadada. No me extraña.).

La RAE insiste en evitar puntuaciones redundantes y recuerda que nunca debe aparecer un punto detrás de los signos de interrogación, exclamación o puntos suspensivos, salvo que vaya seguido de un signo de cierre como las comillas.

Es decir, la RAE concluye que primero se cierran las comillas y luego se escribe el punto.

