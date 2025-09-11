¿Se escribe "audioresumen", "audiorresumen" o "audio resumen"? La RAE aclara que solo una es correcta

La Real Academia Española (RAE) aclara la duda: la forma correcta es "audiorresumen", escrita en una sola palabra y con doble "r". La norma ortográfica indica que, cuando el primer elemento de un compuesto termina en vocal y el segundo comienza por "r", esta debe duplicarse para conservar el sonido fuerte: "audiorrelato", "audiorresumen", "ferrocarril", "guitarrista".

Por este motivo, las variantes "audioresumen" y "audio resumen" son incorrectas en el uso culto, aunque puedan encontrarse en textos informales. La regla es clara: se escribe siempre junto y con "rr".

Consultas de la semana | ¿Se escribe «audioresumen», «audiorresumen» o «audio resumen»? La grafía correcta es «audiorresumen». pic.twitter.com/u78y2XVadQ — RAE (@RAEinforma) September 8, 2025

Ejemplos correctos serían:

"El alumno entregó un audiorresumen de la novela".

"La plataforma ofrece audiorrelatos para practicar comprensión".

"El periodista preparó un audiorresumen de la rueda de prensa".

En resumen, si se busca adecuación a la norma académica, la única forma válida es "audiorresumen".