¿Se escribe "audioresumen", "audiorresumen" o "audio resumen"? La RAE aclara que solo una es correcta

La RAE precisa que la forma correcta es "audiorresumen", en una sola palabra y con doble "r".

La Real Academia Española (RAE) aclara la duda: la forma correcta es "audiorresumen", escrita en una sola palabra y con doble "r". La norma ortográfica indica que, cuando el primer elemento de un compuesto termina en vocal y el segundo comienza por "r", esta debe duplicarse para conservar el sonido fuerte: "audiorrelato", "audiorresumen", "ferrocarril", "guitarrista".

Por este motivo, las variantes "audioresumen" y "audio resumen" son incorrectas en el uso culto, aunque puedan encontrarse en textos informales. La regla es clara: se escribe siempre junto y con "rr".

Ejemplos correctos serían:

  • "El alumno entregó un audiorresumen de la novela".

  • "La plataforma ofrece audiorrelatos para practicar comprensión".

  • "El periodista preparó un audiorresumen de la rueda de prensa".

En resumen, si se busca adecuación a la norma académica, la única forma válida es "audiorresumen".

