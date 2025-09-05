¿Se dice "asola" o "asuela"? La RAE nos saca de dudas

La Real Academia Española (RAE) despeja la duda sobre la conjugación del verbo "asolar", un término que presenta dos usos distintos y que ha generado confusión entre hablantes y escritores.

En su acepción de ‘arrasar o destruir completamente’, la forma tradicional es "asuela", pues este verbo procede del latín assolare y se conjuga de manera irregular, como "contar": "Las tropas asuelan la ciudad". Esta forma, sin embargo, ha ido perdiendo terreno.

Consultas de la semana | Como presente de «asolar», ¿es «asola» o «asuela»? Con el significado de ‘destruir’, la forma tradicional es «asuela», pero hoy también se usa «asola». Con el significado de ‘secar’ (de «sol»), «asola». Más información: https://t.co/9UW5zoUz1K. pic.twitter.com/wMlyIi6Fbu — RAE (@RAEinforma) September 4, 2025

Tendencia natural del español a simplificar las irregularidades

La RAE reconoce que hoy es cada vez más frecuente el uso de la forma regular "asola" en esta misma acepción. El cambio se debe a la tendencia natural del español a simplificar las irregularidades: "El tifón asola Vietnam y Tailandia". Ambas son válidas, pero la preferencia actual se inclina hacia la segunda.

Cuando "asolar" significa ‘secar por el efecto del sol, la sequía o el calor’, lo correcto es únicamente "asola". En este caso se trata de un verbo distinto, formado a partir del sustantivo "sol" y de conjugación regular: "La sequía asola la región desde hace meses".

La RAE señala que tanto "asola" como "asuela" son correctas para expresar la idea de destrucción, aunque el uso cotidiano ha consagrado a "asola" como la forma dominante en la lengua española actual.