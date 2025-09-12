¿Cuándo se usa cada tipo de comillas? La RAE aclara su utilidad

En los textos en español no todas las comillas valen lo mismo ni se colocan al azar. La Real Academia Española recuerda que lo recomendable es empezar siempre con las comillas angulares (« »), reservar las inglesas (" ") para cuando haya que abrir una segunda cita dentro de la primera, y dejar las simples (‘ ’) como último recurso.

Según explica la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en español existen tres tipos de comillas: las angulares (« »), las inglesas (" ") y las simples (‘ ’). La Real Academia Española recomienda emplearlas en este orden de preferencia, especialmente en los textos impresos.

Las comillas angulares, también llamadas latinas o españolas, son la primera opción. Se utilizan para citas textuales, para reproducir literalmente palabras ajenas o para destacar expresiones. Ejemplo: «No volveré a hacerlo».

En un segundo nivel se encuentran las comillas inglesas, que se reservan para encerrar partes de un texto que ya está entre comillas angulares. Ejemplo: «El profesor explicó: "La palabra proviene del latín"».

Por último, las comillas simples se emplean dentro de un texto ya entrecomillado con inglesas o para marcar significados lingüísticos. Ejemplo: «Antonio me dijo: "Vaya ‘cacharro’ que tiene Julián"».

Ejemplos prácticos del uso de comillas

Ejemplos prácticos ayudan a verlo claro. Si alguien escribe: «Pedro me dijo: "Tu hermano comentó: ‘No pienso ir’"», está empleando los tres niveles de comillas en orden correcto. También se usan para marcar ironías o palabras llamativas: «Vaya ‘cochecito’ se ha comprado» o «La palabra "hacker" se ha popularizado en el lenguaje diario».

El uso de cada tipo también depende del contexto. En un artículo periodístico o académico se recomienda «texto entre comillas angulares», mientras que en novelas o en redes sociales muchas veces predominan las inglesas, más universales por influencia del inglés.

La RAE, sin embargo, insiste: en español escrito y cuidado, la primera opción son siempre las comillas angulares.