¿"Me puse un pantalón" o "me puse unos pantalones"? La RAE resuelve la duda

La Real Academia Española (RAE) despeja una de las dudas más comunes en el habla cotidiana: tanto "pantalón" como "pantalones" son formas correctas. Según la institución, los sustantivos que designan objetos constituidos por dos partes simétricas pueden usarse en singular o en plural para referirse a una sola pieza.

Esto significa que es válido decir "Me he manchado el pantalón", pero también "Me he manchado los pantalones". Lo mismo ocurre en frases como "Tráeme las tijeras" o "¿Has visto mi gafa de sol?", donde el plural y el singular conviven de forma aceptada.

Otros ejemplos como pantalón

La RAE recuerda que este fenómeno no se limita al término "pantalón". También aparece en palabras como "gafas", "tenazas", "alicates", "bragas" o "leotardos". Aunque el plural es mucho más frecuente en el uso diario, el singular no resulta incorrecto y tiene plena validez en la lengua culta.

Consultas de la semana | ¿Lo correcto es decir «pantalón» o «pantalones»? Ambas opciones son válidas. Los nombres de objetos constituidos por dos partes simétricas pueden designar en plural un solo objeto («gafa(s)», «tijera(s)», «pantalón(es)»): https://t.co/YMLBGJeaqM (§ 2.5). pic.twitter.com/u7JPz8uPVg — RAE (@RAEinforma) September 17, 2025

Incluso existen matices expresivos: decir "Se atusaba los bigotes" no es lo mismo que "Se afeitó el bigote". En algunos casos, el plural añade fuerza o enfatiza el objeto descrito, como sucede con "unas narices enormes" frente al habitual "nariz".

En conclusión, tanto "pantalón" como "pantalones" son correctos. La elección dependerá del contexto, de la región y, sobre todo, de la intención comunicativa de quien habla.