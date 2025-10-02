¿Se escribe "contratacar" o "contraatacar"? La RAE lo aclara

En el uso cotidiano, sobre todo en medios deportivos y políticos, es común encontrar titulares que hablan de equipos que intentan "contratacar" o de gobiernos que planean "contraatacar" frente a una crisis. Pero, ¿cuál es la grafía correcta?

La Real Academia Española (RAE) lo explica con claridad: ambas son formas válidas, aunque la preferida es "contratacar", escrita con una sola "a". Esta simplificación sigue una norma general del español que recomienda reducir las vocales dobles cuando un prefijo termina en vocal y la palabra base comienza con la misma vocal.

No obstante, "contraatacar" tampoco se considera incorrecto. Esta variante, algo menos frecuente, conserva la doble vocal y puede emplearse con valor enfático o por tradición en textos más antiguos.

Los ejemplos lo ilustran con claridad:

"Nuestro equipo logró contratacar en la segunda parte del partido y remontó el marcador".

"El ejército debía contraatacar para repeler el avance enemigo".

En conclusión, aunque el uso más recomendable en la lengua actual es "contratacar", la opción "contraatacar" sigue siendo aceptada y reconocida por la RAE.