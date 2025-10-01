¿Se escribe "yendo" o "llendo"? La RAE aclara el dilema más común en español

En las redes sociales y hasta en trabajos universitarios todavía aparece la forma "llendo", pero la Real Academia Española (RAE) ha recordado que esa grafía es inexistente.

Los expertos en lengua explican que este verbo es irregular y, al conjugarse, la "i" del infinitivo pasa a representarse con "y". Así ocurre también con otros casos habituales: "leyendo" (de leer), "cayendo" (de caer), "huyendo" (de huir) o "construyendo" (de construir).La única correcta es "yendo", el gerundio del verbo "ir".

"Yendo" o "llendo": de dónde surge la confusión

La confusión, señalan, surge porque muchos hablantes creen que el sonido /y/ debe reflejarse con "ll". Sin embargo, la norma ortográfica es clara: ningún verbo que no contenga "ll" en su infinitivo puede llevarla al formar el gerundio.

#RAEconsultas El gerundio de IR se escribe YENDO (no *«llendo» ni *«iendo»): Estás yendo por mal camino. — RAE (@RAEinforma) July 17, 2013

Ejemplos del uso correcto abundan en la vida diaria: "Ya estoy yendo al supermercado", "Me está yendo bien en el nuevo trabajo" o "¿Qué haces yendo a la playa a estas horas?". En todos los casos, la forma válida es solo una: "yendo".

Con esta aclaración, la RAE insiste en que escribir "llendo" es un error ortográfico que conviene cambiar.