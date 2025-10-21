¿Cuál es la abreviatura correcta de "calle"?: La RAE aclara cómo se debe escribir

No son pocos los que dudan al escribir una dirección: ¿debe ponerse "c/", "c." o "cl." delante del nombre de una vía? La Real Academia Española lo aclara en sus recomendaciones: las tres formas son correctas, aunque una de ellas es claramente la más extendida en el uso diario.

La abreviatura más frecuente es "c/", que se escribe en minúscula, a menos que encabece una frase o una línea de dirección, y seguida de un espacio antes del nombre de la calle. Por ejemplo: "c/ General Prim, 15". Esta forma es la preferida tanto en España como en la mayoría de países hispanohablantes, especialmente en documentos, sobres y señalizaciones urbanas.

También son válidas las abreviaturas "c." y "cl."

También son válidas las abreviaturas "c." y "cl.", aunque se utilizan con menos frecuencia. La forma con punto, "c.", pertenece al sistema clásico de abreviaciones, mientras que "cl." es más habitual en algunos países de América Latina, donde aparece en planos o direcciones administrativas.

Consultas de la semana | ¿La abreviatura de «calle» es «c/» o «C/»? En principio, se escribe con minúscula («c/»), pero se escribirá «C/» a comienzo de enunciado o de una línea de información independiente, como en las direcciones postales: C/ Felipe IV, 4 (28014 Madrid) pic.twitter.com/rRjliww7QW — RAE (@RAEinforma) February 23, 2021

La RAE recuerda que el uso de mayúscula depende del contexto: solo se escribe "C/" cuando aparece al inicio de una frase o de una línea, como en "C/ Mayor, 5". En cualquier otra posición, debe ir en minúscula.

Ejemplos de uso correcto:

"Entrega en c/ Arenal, 22."

"El restaurante está en C/ Alcalá, esquina con Gran Vía."

"Oficina ubicada en cl. Independencia, 10."

En definitiva, aunque "c." y "cl." son formas aceptadas, la abreviatura más común y reconocida sigue siendo "c/". Una forma sencilla, práctica y, sobre todo, avalada por la costumbre y por la norma.