¿"Sobrescribir" o "sobreescribir"?: la RAE aclara cuál es la forma correcta

Es una duda más habitual de lo que parece, sobre todo en ámbitos tecnológicos o administrativos. Muchos se preguntan si deben escribir "sobrescribir", con una sola vocal, o "sobreescribir", con doble "e". La Real Academia Española (RAE) resuelve la cuestión: la forma adecuada es "sobrescribir".

El término proviene del prefijo "sobre-" y el verbo "escribir", y significa "escribir encima de algo ya escrito" o, en informática, "reemplazar un archivo existente con otro nuevo". Según la RAE, en este tipo de palabras compuestas, como "sobrestimar" o "telespectador", la reducción vocálica está plenamente asentada, por lo que la grafía con doble vocal ("sobreescribir") se considera innecesaria y se desaconseja.

Lo correcto es "sobrescribir"

El fenómeno responde a una tendencia natural del español: evitar las secuencias de dos vocales iguales contiguas. En la pronunciación cotidiana, esas vocales suelen reducirse a una sola, y la escritura acaba reflejando ese uso. Así, del mismo modo que decimos "portaviones" en lugar de "portaaviones", lo correcto es "sobrescribir".

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se escribe «sobrescribir» o «sobreescribir»? Lo adecuado es «sobrescribir». En este caso y otros como «sobrestimar» o «telespectador», la reducción vocálica está asentada, por lo que se desaconseja la variante gráfica con doble vocal — RAE (@RAEinforma) October 4, 2025

La Ortografía de la lengua española explica que esta simplificación es habitual cuando el prefijo termina con la misma vocal con la que comienza la palabra base, siempre que la nueva forma siga siendo comprensible y no coincida con otra ya existente. Por eso decimos "microrganismo" en lugar de "microorganismo", o "antimperialismo" mejor que "antiimperialismo".

Ejemplos correctos de uso:

"El archivo se sobrescribirá si guardas los cambios."

"No quiero sobrescribir el documento original."

"El sistema permite sobrescribir la información anterior."

En definitiva, aunque "sobreescribir" puede verse con frecuencia, la forma "sobrescribir" es la preferida por la RAE y la más ajustada a la norma culta. Una sola "e" basta para dejar las cosas bien escritas… incluso cuando se trata de escribir sobre lo ya escrito.