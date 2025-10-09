¿Es "Estoy digeriendo" o "Estoy digiriendo"?: La RAE aclara cuál es la forma correcta

La duda es más común de lo que parece. En conversaciones cotidianas, en redes sociales e incluso en medios, muchos se preguntan cuál es la forma adecuada: ¿se dice "estoy digiriendo" o "estoy digeriendo"? La Real Academia Española (RAE) zanja el debate con una respuesta clara.

Según el Diccionario de la lengua española (DLE), la forma correcta es "digiriendo", con una i tras la g. Esta es la única forma válida del gerundio del verbo "digerir", que pertenece al grupo de verbos irregulares.

"Digeriendo" no existe en español

El verbo "digerir" (del latín digerĕre) presenta cambios vocálicos en su conjugación, igual que otros como "preferir", "sentir" o "advertir". En estos casos, la e del radical se transforma en i cuando la sílaba es tónica: yo digiero, tú digieres, ellos digieren, pero nosotros digerimos. De ahí que el gerundio adopte la forma "digiriendo". Incorrecto: Estoy digeriendo la comida. Correcto: Estoy digiriendo la comida.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «Estoy digeriendo» o «Estoy digiriendo»? El gerundio de «digerir» es «digiriendo»: «Estoy digiriendo». Puede ver la conjugación completa del verbo «digerir» pinchando en el botón «Conjugación» de su entrada del «DLE»: https://t.co/nr3NVhpVuj. pic.twitter.com/XVJbWhSf69 — RAE (@RAEinforma) October 8, 2025

La RAE advierte además que "digeriendo" no existe en español y no debe usarse, aunque sea una confusión común por analogía con verbos regulares terminados en -er.

Ejemplos correctos de uso:

Todavía estoy digiriendo lo que pasó ayer.

El león está digiriendo su presa.

Aún no he terminado de digerir la noticia.

En resumen, solo "digiriendo" es correcto. La forma "digeriendo" es una deformación sin base gramatical. Así que, la próxima vez que digas que estás "procesando" algo —literal o figuradamente—, recuerda: lo estás digiriendo, con i latina.