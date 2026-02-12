"Ayayay", "yupi" y "guau": las definiciones de la RAE para las palabras que usamos sin pensar

Algunas las utilizamos en el día a día, casi sin darnos cuenta o sin entender del todo el significado. Cuando estamos cocinando salta el aceite y se quema nuestra piel, lo normal es soltar algún quejido, algo parecido a un "ayayay" y estaríamos acertando en su significado, pues los académicos de la RAE le otorgan el significado de afligido o doloroso.

En el diccionario se recogen algunas interjecciones curiosas: ayayay → para expresar diversos sentimientos, especialmente los de aflicción y dolor

yupi → para expresar júbilo

pche → para denotar indiferencia, displicencia o reserva

guau → para expresar admiración o…

Si queremos expresar júbilo decir "yupi" basta para que todo el mundo entienda perfectamente cuál es nuestro estado emocional. Una palabra utilizada más por los infantes, entusiastas y fervorosos que por sus mayores.

Quizá por todo ello, una marca de gominolas escogió el nombre de yupi para distribuir sus productos. Otro gran entusiasta en la familia es el perro, pues además de la onomatopeya más característica de los canes, "guau" también se utiliza para expresar admiración o entusiasmo.

No todos los días son soleados. A veces nos enfrentamos a situaciones o personas con las que no estamos muy de acuerdo. Quizá usemos como respuesta un encogimiento de hombros y un soplido, algo así como un "pche" que, según la RAE, muestra indiferencia, displicencia o reserva.