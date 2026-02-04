La RAE responde al debate viral de Bad Bunny sobre "tirar fotos"

La expresión "tirar fotos" es habitual en el lenguaje coloquial y ha vuelto a despertar dudas tras la referencia a la canción Debí tirar más fotos de Bad Bunny, coincidiendo con el Grammy que ha recibido el artista a disco del año. La cuestión es si este uso es correcto en español o si debería evitarse.

En español, los verbos más comunes para hablar de fotografía son "hacer" y "tomar". No obstante, el Diccionario del estudiante de la Real Academia Española incluye el verbo "tirar" con el significado de ‘hacer (una fotografía)’, lo que avala su uso con este sentido.

Esta acepción permite emplear expresiones como «tirar una foto» o «tirar fotos» sin que se consideren incorrectas desde el punto de vista normativo.

Uso habitual y registro

El empleo de "tirar" con valor fotográfico se asocia principalmente a un registro coloquial, frecuente en la lengua hablada y en contextos informales. En textos más formales o técnicos, es habitual optar por "hacer una fotografía" o "tomar imágenes", que mantienen un tono más neutro.

Aun así, el uso de "tirar" no supone un error ni un mal uso del idioma cuando el contexto es adecuado y el significado resulta claro para el hablante.

De esta manera la frase «Debí tirar más fotos de cuando te tuve» se ajusta al significado recogido en los diccionarios académicos y emplea el verbo "tirar" con una acepción reconocida en español, sin generar ambigüedad.