¿Rollo o royo? La RAE resuelve una de las dudas más comunes del español

La confusión es habitual en redes, chats y textos informales: ¿se escribe "rollo" o "royo"? Aunque en varias zonas del mundo hispanohablante ambas palabras suenan igual, no significan lo mismo y su escritura correcta depende del contexto, tal y como nos explica la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

La forma más común y extendida es "rollo" con "ll". Se usa para hablar de un objeto en forma de cilindro, como "un rollo de papel" o "un rollo de fotos". También aparece en expresiones coloquiales: "qué rollo de película", "tener buen rollo" o "ha tenido varios rollos", cuando se habla de relaciones breves o asuntos poco formales. Incluso puede funcionar como verbo del tipo "yo rollo", derivado de "rollar", con el sentido de envolver algo formando un rollo.

En cambio, "royo" con "y" es una forma mucho menos frecuente y pertenece sobre todo a usos regionales. Según la RAE, en algunas zonas de Aragón, "royo" significa "rubio". También puede ser una conjugación del verbo "roer": "yo royo", aunque esta forma aparece muy poco en el uso cotidiano.

"Rollo" y "royo" en palabras homófonas

El problema surge porque en gran parte del mundo hispano la "ll" y la "y" se pronuncian igual, lo que convierte "rollo" y "royo" en palabras homófonas. Sin embargo, sus significados están muy lejos de ser intercambiables.

Ejemplos para no confundirse:

"Necesito un rollo de cocina."

"Ese discurso fue un rollo tremendo."

"Sandro es royo", en zonas donde el adjetivo significa "rubio".

"Como ratón, yo royo el queso", como forma verbal de "roer".

La recomendación es clara: si hablas de un cilindro, de algo aburrido, de ambiente o de relaciones informales, la forma correcta es "rollo". Reserva "royo" solo para sus significados regionales o verbales.

Una sola letra puede cambiar por completo la frase, así que revisar la ortografía es clave para evitar malentendidos.