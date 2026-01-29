La RAE aclara si es válido usar guiones para delimitar incisos

a Real Academia Española (RAE) ha aclarado una duda frecuente en la escritura: no es válido usar guiones cortos (-) para encerrar incisos. En español, los incisos deben delimitarse con rayas (—), comas o paréntesis, según el matiz que se quiera dar al texto.

Según la norma académica, cuando se opta por las rayas, estas deben ser rayas largas o rayas tipográficas (—), no guiones. El guion corto tiene otras funciones y no cumple el mismo papel en la puntuación.

Uso correcto e incorrecto

Es correcto escribir:

Esperaba a Emilio —un gran amigo—.

Es incorrecto escribir:

Esperaba a Emilio -un gran amigo-.

Diferencia entre raya y guion

La raya (—) es un signo más largo que se utiliza, entre otros usos, para introducir intervenciones en los diálogos y para encerrar incisos explicativos o aclaratorios dentro de una oración. Cuando se emplea con este valor, va pegada a la primera y a la última palabra del inciso, y separada por un espacio del resto del enunciado.

El guion (-), en cambio, es un signo más corto cuya función principal es unir palabras compuestas (físico-químico), dividir palabras a final de línea o marcar ciertos prefijos y elementos gráficos. No debe utilizarse como sustituto de la raya.

Una recomendación práctica

La RAE recuerda que el uso incorrecto del guion en lugar de la raya es muy habitual, sobre todo en textos digitales, pero conviene evitarlo en escritos cuidados. Si no se dispone fácilmente de la raya en el teclado, es preferible optar por comas o paréntesis antes que recurrir al guion corto.

En resumen, los incisos no se escriben entre guiones, sino entre rayas, comas o paréntesis, y confundir estos signos supone un error ortográfico según la norma del español.